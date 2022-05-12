Екатеринбург, 12 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Свердловчанки добились компенсации ущерба, нанесённого их дому в результате падения дерева. Две сестры владеют домом в Реже Свердловской области 1918 года строительства. Женщинам удалось отсудить более 160 тысяч рублей у соседки и Управления городским хозяйством Режа Свердловской области, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

Женщины обратились в Режевский городской суд. Они требовали взыскать с Управления городским хозяйством более 1,6 млн рублей. Суд удовлетворил иск, однако с таким решением не согласилась городская администрация.

Дело направили на рассмотрение в Свердловский областной суд. Инстанция значительно уменьшила размер компенсации. Суд учёл тот факт, что упавшее дерево находилось на участке женщины, которая знала о проблеме. При этом она не обратилась в соответствующие органы с просьбой спилить дерево. Суд постановил взыскать с соседки потерпевших и с Управления городского хозяйства по 82 500 рублей.