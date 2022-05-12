Ялуторовск, Тюменская область, , 12:11 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске осуждён гражданин Таджикистана за развратные действия в отношении двух девочек. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

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Установлено, весной 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» 27-летний Саиджалол Ф. познакомился с двенадцатилетней девочкой, которой отправлял на телефон видеоролики порнографического характера и фото своих гениталий. Девочка в ответ сняла себя обнаженной и отправила иностранцу.

Весной 2022 года по аналогичной схеме, действуя в сети под псевдонимом, Саиджалол Ф. познакомился с 13-летней девочкой. Растлителя рассекретил старший брат ребёнка, который нашёл переписку в телефоне сестры, сообщил матери. Женщина написала заявление в полицию. Растлителя малолетних вскоре вычислили и задержали.

Иностранец на следствии пояснил, что переписывался с девочками ради развлечения. Он извинился перед родителями потерпевших и до суда компенсировал причинённый моральный вред в одном случае на сумму в 50 тыс. рублей, а в другом — в 100 тыс. рублей.

Суд назначил Саиджалолу Ф. наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и удовлетворил исковые требования прокуратуры о компенсации морального вреда одной из потерпевших на сумму в 100 тыс. рублей.