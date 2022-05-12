Калуга, , 12:48 — REGNUM Прокуратура Калужской области организовала проверку в связи с публикацией ИА REGNUM о том, что в Обнинске школьницу из семьи мусульман не взяли на экскурсию в монастырь. Об этом 12 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Искрина Басулина.

Здание прокуратуры Калужской области Prokuror-kaluga.ru

«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметила Искрина Басулина.

Как сообщила ИА REGNUM председатель Калужского отделения Федерации мигрантов России Татьяна Котляр, по её информации, классный руководитель одного из классов средней школы №1 отправила 13-летней девочке из семьи выходцев из Узбекистана СМС, в которой сообщила, что администрация города «запретила» посещение Боровского мужского монастыря детьми мусульман.

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