Калуга, 12 мая 2022, 12:48 — REGNUM Прокуратура Калужской области организовала проверку в связи с публикацией ИА REGNUM о том, что в Обнинске школьницу из семьи мусульман не взяли на экскурсию в монастырь. Об этом 12 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Искрина Басулина.
Как сообщила ИА REGNUM председатель Калужского отделения Федерации мигрантов России Татьяна Котляр, по её информации, классный руководитель одного из классов средней школы №1 отправила 13-летней девочке из семьи выходцев из Узбекистана СМС, в которой сообщила, что администрация города «запретила» посещение Боровского мужского монастыря детьми мусульман.
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