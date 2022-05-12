Троицкий район, Челябинская область, , 12:09 — REGNUM В Челябинской области бывший глава Дробышевского сельского поселения на территории Троицкого района отдан под суд. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Ему вменяют служебный подлог и злоупотребление полномочиями. По данным следствия, в 2018 году он фиктивно трудоустроил гражданина, осуждённого к исправительным работам, и по его указанию был создан фиктивный табель по учёту рабочего времени. Все эти документы были представлены в службу судебных приставов.

Как сообщало ИА REGNUM, также по факту злоупотребления полномочиями СКР завёл дело в отношении экс-главы Углицкого сельского поселения в Чесменском районе.