Батайск, Ростовская область, , 12:09 — REGNUM Досрочно в отставку подал глава администрации Батайска (Ростовская область) Геннадий Павлятенко. Об этом стало известно сегодня, 12 мая.

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По некоторым данным, уход Павлятенко с руководящего поста связан с переходом на новое место работы. Где продолжит трудиться чиновник, не уточняется. Пока Геннадий Павлятенко находится в отпуске. Решение об отставке главы администрации Батайска депутаты городской думы рассмотрят 25 мая.

Временно исполнять обязанности сити-менеджера доверено первому заместителю главы администрации Батайска Роману Волошину.