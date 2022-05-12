Биробиджан, , 12:08 — REGNUM В Биробиджане в поддержку президента РФ Владимира Путина, вооруженных сил и проводимой спецоперации по защите Донбасса состоялся 12 мая молодёжный концерт «Zа Россию!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Еврейской АО.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Мероприятие организовал Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема. Открылся концерт гимном России.

«Проживая на территории Еврейской автономной области, я ощущаю себя частью мощной державы, нашей России. Я здесь родилась, здесь живет моя семья, друзья и близкие мне люди. Здесь я расту, развиваюсь и становлюсь сильнее каждый день. Я готова трудиться и вкладываться в благосостояние наших территорий, ради тех, кто здесь проживает. Я горжусь тем, что меня окружают десятки молодых людей, и они сегодня тоже здесь. Они встают плечом к плечу рядом со мной. Думая о большом будущем, не забывайте, что вы, прежде всего, дальневосточники, вы часть очень мощной и многонациональной семьи Еврейской автономной области», — обратилась к присутствующим начальник отдела социальной работы со студентами ПГУ им. Шолом-Алейхема Анастасия Пермина.

Студенты исполнили патриотические песни, в программе были задействованы также творческие коллективы города.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько боевиков территориальной обороны Украины взяты в плен на пороховом заводе «Заря» в Луганской Народной Республике, рассказал 12 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.