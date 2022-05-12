Бухарест, , 12:08 — REGNUM Правительство Румынии одобрило выделение 56 млн леев ($11 млн) на развитие систем центрального отопления в 12 крупных городах страны. Об этом 12 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, указанные средства будут вложены и в модернизацию отопительных систем, и на выделение компенсаций бытовым пользователям за высокие тарифы на газ.

Предполагается, что уже к 1 июня текущего года необходимые суммы равномерно получат Брашов, Яссы и Констанца, в дальнейшем деньги будут предоставлены другим населенным пунктам из соответствующего списка.

По словам министра развития и инфраструктуры Румынии Аттилы Чеке, в ближайшее время румынское правительство обеспечит государственными субсидиями на покупку природного газа и мазута и другие населенные пункты страны. Для этого из госбюджета планируется выделить 400 млн. леев ($84,4 млн.).