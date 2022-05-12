Красногорск, 12 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 12 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 25 случаев меньше аналогичного показателя 11 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 51 человека, а днём ранее — у 91 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 065 новых случаев заражения коронавирусом.