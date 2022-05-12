Токио, , 12:06 — REGNUM По словам главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, Россия является «прямой угрозой» мировому порядку из-за своей дружбы с Китаем и призывов к «очень произвольным» международным отношениям. Она заявила об этом 12 мая в ходе пресс-конференции на саммите Евросоюз — Япония в Токио.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

По словам главы ЕК, Евросоюз хотел бы играть большую роль в Индо-Тихоокеанском регионе, который, как она считает, важен для европейского процветания, что приводит к теме России.

«Россия — самая непосредственная угроза мировому порядку», — сказала фон дер Ляйен, уточнив, что это, по ее мнению, связано с «тревожным пактом (РФ) с Китаем и их призывом к «новым» — и очень произвольным — международным отношениям».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз на Украине пытается «ослабить военную машину России».