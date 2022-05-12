Улан-Удэ, , 12:03 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 3018 человек. Выздоровели к настоящему времени 132 884 пациента, в том числе 39 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом к 12 мая достигло 136 210. За сутки выявлено 13 новых носителей, 11 заразившихся госпитализированы в стационары.