Москва, , 12:07 — REGNUM Решением арбитража Москвы бывших топ-менеджеров «Газстройбанка» привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам лопнувшей кредитной организации. Выплачивать долги, если вердикт не будет оспорен, будут десять физлиц, по трём из которых производство по заявлению в части определения размера ответственности приостановлено до окончания расчётов с кредиторами, передаёт ИА REGNUM.

Банк Wallspaper.ru

Суммы ответственности, фигурирующие как убытки, варьируются от 63,9 до 930 млн рублей. Больше всех присуждено к выплате акционеру Наталье Кавериной — 930 757 979,23 рубля.

Изначально конкурсный управляющий требовал привлечь к ответу 15 бывших контролировавших банк лиц. Сумма претензий превышала 1,879 млрд рублей.

Напомним, банк, созданный в 2000 году, лишился лицензии в августе 2016 года, позднее его признали банкротом. На момент краха юрлицо по размеру активов было на 335-м месте.

На апрель 2022 года у него установлены долги перед 130 кредиторами на сумму более 3,29 млрд рублей.