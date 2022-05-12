Москва, , 12:03 — REGNUM Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) назвала категорически неприемлемым предложение экспертов Института ВЭБа открыть мигрантам путь в политику.

Конститутция России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне сложно представить, что приезжие из Узбекистана, Таджикистана или Казахстана будут управлять районом в условном городе N в российском регионе. Считаю, что это категорически неприемлемо. Как они себе это представляют? Доверить человеку, далекому от нашего народа ментально и на генетическом уровне, управлять муниципалитетами? Сомнительная инициатива, которая может обернуться серьезными проблемами и конфликтами в обществе!» — отметила Филатова в телеграм-канале.

Она также выступила категорически против налоговых льгот для мигрантов и призвала российские власти дать льготы собственному народу и создать условия для работы и жизни.

Парламентарий обратила внимание на то, что эксперты Института ВЭБа призывают привлекать в Россию ещё больше мигрантов из Средней Азии, для этого они предлагают ввести для них налоговые льготы и открыть им путь в политику, допустив мигрантов к местному самоуправлению «в местах, где они проживают в больших количествах».

Речь идёт о полной трансформации не только налогового и трудового законодательства, но и изменениях в политической системе, указала депутат Госдумы.

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