Брюссель, 12 мая 2022, 12:03 — REGNUM Уже 20 энергетических компаний из Евросоюза открыли счета в российском «Газпромбанке». Об этом 12 мая сообщает агентство Bloomberg.
По информации СМИ, 20 европейских компаний открыли рублёвые счета в «Газпромбанке», при помощи которых они намерены оплачивать поставки российского природного газа.
Ещё 14 компаний запросили документы, которые необходимы для открытия счетов, уточняет агентство.
Напомним, открытие рублёвого счёта в «Газпромбанке» — обязательное условие для покупки российского природного газа потребителям из списка недружественных стран.