Брюссель, 12 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Уже 20 энергетических компаний из Евросоюза открыли счета в российском «Газпромбанке». Об этом 12 мая сообщает агентство Bloomberg.

Газпромбанк Газпромбанк принял участие в совещании по вопросам газификации на Сахалине

По информации СМИ, 20 европейских компаний открыли рублёвые счета в «Газпромбанке», при помощи которых они намерены оплачивать поставки российского природного газа.

Ещё 14 компаний запросили документы, которые необходимы для открытия счетов, уточняет агентство.

Напомним, открытие рублёвого счёта в «Газпромбанке» — обязательное условие для покупки российского природного газа потребителям из списка недружественных стран.