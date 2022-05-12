Донецк, 12 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Ряду российских банков направлены письма с приглашением открыть филиалы в Донецкой Народной Республике. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев. Live».

Dnr-online.ru Денис Пушилин

По его словам, работа банков важна для республики и её граждан. Представительства банков ДНР будут открыты на территориях Запорожской и Херсонской областей, добавил Пушилин.

«Я сейчас уже направил письма в ряд российских банков для того, чтобы они открывали филиалы здесь», — сказал глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин поздравил с Днём республики жителей ЛНР.

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