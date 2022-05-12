Саратов, , 12:02 — REGNUM В Саратовской области выявили еще 59 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали за сутки 72 пациента, выписали 73 человека. Об этом 12 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 250 163 случая заражения коронавирусом, выздоровели 242 615 человек.

Лечение в стационарах проходят 486 пациентов, амбулаторно помощь оказывают 1323 жителям.

От последствий заражения COVID-19 скончался 5951 человек, за сутки умерли два пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, локдаун во всех городах и регионах Северной Кореи распорядился ввести лидер страны Ким Чен Ын после выявления первого случая заражения коронавирусом.

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