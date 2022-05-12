Москва, 12 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Скандально известный актёр Алексей Панин выступил в поддержку Максима Галкина, в адрес которого негативно высказалась журналистка Маргарита Симоньян. Об этом 12 мая пишет портал StarHit.

Цитата из х/ф «Душа шпиона». реж Владимир Бортко. 2014. Россия Алексей Панин

«Максим лишился работы — его уволили с Первого канала, где он получал большие деньги. Слышал также, что на него вроде бы завели уголовное дело. О Маргарите Симоньян… Не понимаю, как в нормальном цивилизованном обществе можно делить людей по гендерному признаку и сексуальным делам. Элтон Джон тоже гей, но мы же поем его песни», — заявил Панин. К слову, сам Галкин на высказывание Симоньян о его нетрадиционной ориентации пока что никак не отреагировал.

Ранее Маргарита Симоньян публично обвинила в меркантильности Максима Галкина. По мнению журналистки, телеведущий состоит в браке с Аллой Пугачёвой исключительно «для личного обогащения», а также для того, чтобы скрыть нетрадиционную ориентацию.