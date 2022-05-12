Москва, , 12:01 — REGNUM Сбербанк может повысить размер бонусов в рамках программы лояльности после истечения срока ограничений, введенных Центробанком на размер эквайринговой комиссии. Такое мнение высказал сегодня, 12 мая, в беседе с РБК руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

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«В 2022 году с учетом изменений в макроэкономике бонусы и программы лояльности могут играть еще более важную роль как инструмент поддержания спроса, — отметил Кривошея. — Поэтому банку может быть выгодно вернуть бонусы (после истечения срока действия ограничений ЦБ. — РБК) с точки зрения поведения потребителя».

Напомним, ранее стало известно о решении Сбербанка с 1 июня сократить размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров из-за снижения размера эквайринговой комиссии по требованию ЦБ. Изменения будут действовать до 31 августа. Аналогичное решение уже приняли ряд крупных банков, среди которых «Тинькофф», Росбанк, «Русский стандарт» и Газпромбанк.

Сбербанк снизит размер начисляемых баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома». Также уменьшится размер повышенных бонусов в категориях, попадающих под ограничения ЦБ, и увеличится необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат в месяц по золотым картам Сбербанка — с 15 тыс. до 25 тыс. руб. «Но при покупках по всем категориям в экосистеме «Сбера» в магазинах партнеров и специальных акциях программы начисление бонусов по-прежнему будет осуществляться в полном объеме», — сказал представитель банка, добавив, что в остальных категориях изменений по стандартному начислению бонусов нет.