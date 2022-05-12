Махачкала, 12 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Дагестане совершено убийство 68-летнего жителя Избербаша. По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний внук погибшего. Молодой человек признался в содеянном, сообщив мотив убийства, сообщили 12 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

publicdomainpictures.net Убийство

Трагедия произошла 11 мая около 17:15. На берегу моря в районе между Избербашем и Махачкалой было обнаружено обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти. По горячим следам был задержан внук убитого.

Он рассказал, что между ним и дедом произошел конфликт. Тот якобы критиковал молодого человека, используя ненормативную лексику. Не вынеся этого, внук ударил его ножом и после этого пытался сжечь. На машине убитого «ВАЗ-2114» задержанный пытался скрыться с места преступления, но был оперативно установлен.

В настоящее время материалы проверки по факту убийства переданы в Следственный комитет для возбуждения дела.