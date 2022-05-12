Самара, , 12:11 — REGNUM Рост железнодорожных пассажирских перевозок зафиксирован в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым.

Железнодорожная станция Дарья Драй © ИА REGNUM

«С начала года в Самарской области зафиксирован рост железнодорожных пассажирских перевозок как в дальнем следовании — на 6,1%, так и в пригородном сообщении — на 9,2%», — приводит пресс-служба департамента информационной политики слова Азарова.

По словам начальника Куйбышевской железной дороги, инвестиции в железную дорогу в Самарской области каждый год увеличиваются. Так, в текущем году они выросли на 43% и составили свыше 20,1 млрд рублей.

По результатам встречи Азаров поручил главам районов и городов, по территории которых проходит железная дорога, включиться в работу по обустройству подъездов и подходов к станциям.

«Мы субсидируем пригородные перевозки. Но при этом муниципалитеты обязаны приводить в порядок и подъезды, и подходы к платформам, которые всё большим спросом и популярностью пользуются у жителей нашего региона. На это необходимо находить средства», — заявил он.

Губернатор области также поручил главе Самары Елене Лапушкиной привести в порядок все подъездные пути и подходы к станциям, где в 2021 году были выявлены несоответствия. Среди них платформы «Пятилетка», «Стахановская», «Задельная», «Ягодное».

«Вы же видите, какой популярностью пользуется железнодорожный транспорт у жителей города, которые могут доехать из центра города, например, до станции «Ягодная». Все платформы надо приводить в порядок системно, на постоянной основе. Эффект колоссальный, в том числе, железнодорожный транспорт снижает нагрузку на автобусы, троллейбусы и трамваи. Куйбышевская железная дорога в этом вопросе выручает. Нужно всё приводить в порядок, чтобы люди больше пользовались этим видом перевозок, им было комфортно и удобно», — обратился Азаров к Лапушкиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут запустить ретро-поезд.