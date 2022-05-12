Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Лидирующей мировой валютой по степени укрепления к доллару в 2022 году стал российский рубль. Об этом 12 мая сообщает Bloomberg.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что с начала 2022 года курс рубля вырос на 11%, обойдя бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

В статье говорится, что рубль укрепился по отношению к доллару благодаря мерам российских властей по противодействию санкциям. Так, кроме введения контроля над движением капитала, власти обязали экспортёров продавать иностранную валюту.

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