Москва, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 484 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 12 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 573 636 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 764 737.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 18 человек.

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