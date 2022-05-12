Ульяновск, 12 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при благоустройстве парка в Сенгилее. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверка проводилась в Сенгилеевском районе. Надзорное ведомство полагает, что руководство коммерческой организации, заключив с местной администрацией муниципальный контракт на комплексное благоустройство парка «Тишь да Гладь» в городе Сенгилее, похитило свыше 400 тыс. рублей бюджетных средств. Детали проверки не уточняются.

В ведомстве сообщают, что на основании материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чердаклинском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Центра развития предпринимательства. Ему инкриминируют хищение 650 тыс. рублей

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