Пенза, , 11:56 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки подтвердили 81 случай заражения коронавирусом, выздоровели 109 человек. Госпитализировали за минувший день 29 ковид-пациентов, сообщает 12 мая общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Пензенской области зарегистрировали 185 772 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии выздоровел 179 441 пациент, скончались 5849 человек, из них трое — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса режим самоизоляции рекомендован беременным женщинам, жителям в возрасте старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19 и гражданам с хроническими заболеваниями.

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