Благовещенск, 12 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Благовещенск на специальных тралах доставили из Хабаровска пять плавающих транспортеров, которые будут использоваться в Приамурье для борьбы с ЧС природного характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в областном правительстве.

61.mchs.gov.ru Плавающий гусеничный транспортер ПТС-М

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Техника будет передана региональному поисково-спасательному отряду, в котором создадут группу механиков для обслуживания и управления транспортерами.

Их в 2021 году губернатор Приамурья Василий Орлов попросил для региона у министра обороны РФ Сергея Шойгу. В сентября транспортёры были переданы в собственность области и с ноября проходили техобслуживание и ремонт в Хабаровске, за которые из бюджета Приамурье было заплачено 19 млн рублей.

Плавучие транспортеры брендируют — на машинах разместят герб Приамурья и логотип отряда «Амурспас».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ледоход повредил две опоры моста через реку Селемджа, в результате чего движение по нему запретили, а в Селемджинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.