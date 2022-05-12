Аден, Йемен, 12 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Адене прошли переговоры между спецпосланником ООН по Йемену Хансом Грундбергом и главой Верховного политического совета (правительства) Йемена Рашадом аль-Алими. Об этом 12 мая сообщает Belqees-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

По данным журналистов, в ходе встречи стороны обсудили продление режима прекращения огня между сторонами гражданской войны в Йемене.

В частности, спецпосланник ООН передал правительству требования повстанцев-хуситов, которые настаивают на скорейшем возобновлении работы аэропорта города Сана и снятии блокады с города Таиз.

Отмечается, что в правительстве заявили о намерении обсудить открытие аэропорта Саны со своими союзниками из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее хуситы заявили, что могут нарушить условия соглашения о перемирии, если работа аэропортов и морских портов не будет возобновлена.