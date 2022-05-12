Донецк, 12 мая 2022, 11:54 — REGNUM За минувшие сутки силы Донецкой Народной Республики уничтожили 29 украинских националистов. Об этом 12 мая сообщили в Народной милиции ДНР.
В милиции рассказали, что противник понёс потери в живой силе и технике.
«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 29 украинских националистов, одну огневую позицию гаубиц Д-30, два танка, одну зенитную установку ЗУ-30, одну БМП, две бронированные машины», — говорится в заявлении НМ ДНР, размещённом в телеграм-канале ведомства.
Также бойцы милиции захватили танк, БМП, две бронированные машины и четыре грузовых автомобиля.