Грозный, 12 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Несколько боевиков территориальной обороны Украины взяты в плен на пороховом заводе «Заря» в Луганской Народной Республике, сообщил 12 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.

Government.ru Рамзан Кадыров

«В результате захвата завода «Заря» в районе населенного пункта Воеводовка наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов теробороны Украины», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что эти боевики «оказались умнее и сложили оружие и поэтому будут жить, им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы».