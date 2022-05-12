Воронеж, 12 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 38 пациентов с диагнозом COVID-9, данные за сутки опубликованы 12 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее сообщалось о 28 ковид-пациентах, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтвердили 113 новых случаев заражения коронавирусом, что на 20 случаев меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением ещё 217 человек, один человек скончался.

В общей сложности подтверждено 382 155 случаев заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 371 147 человек, скончались 8 260 человек.