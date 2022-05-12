Москва, 12 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Сталкивались с различными формами мошенничества 58% жителей России, в основном с телефонным мошенничеством (43%). Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Телефонный мошенник

Чаще других о поступлении спам-звонков говорят люди в возрасте 25-44 лет (45%) и женщины — 44% против 40% среди мужчин. 10% опрошенных сталкивался с попытками выведать у него по телефону данные банковских карт.

Получали электронные письма, содержащие вирусы 9% граждан, сообщения о подтверждении операций по карте, которые они не совершали (7%). Сталкивались с продавцами-мошенниками в интернете 7%, с финансовыми пирамидами 4%.

Опрос проведен в марте 2022 года среди 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском главном управлении МВД России рассказали о новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков.

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