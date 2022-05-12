Киев, , 11:53 — REGNUM Решение о принудительном изъятии на такие права российской собственности на украинской территории, как 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), которые принадлежат госкорпорации «ВЭБ. РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащих Сбербанку России, принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Решение СНБО и указ украинского президента об этом 12 мая обнародованы на сайте Верховной рады страны.

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Кроме того, по решение СНБО от 11 мая, которое было утверждено в этот же день украинским лидером Владимиром Зеленским, Киев также изымет активы в виде прав требования долга «ВЭБ. РФ» к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на сумму 14,9 млрд гривен.

Помимо этого, уточняется, что также будут изъяты другие финансовые активы названных дочерних кредитных организаций российских банков, исключая 3 млрд грн. МР банка, направляемые на удовлетворение требований его кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел беседу со своим сербским коллегой Николой Селаковичем, в ходе которой они обсудили ситуацию на Украине.