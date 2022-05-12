Иркутск, 12 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МВД РФ по Иркутской области оказывают помощь пострадавшим от пожаров местным жителям, сообщает 12 мая телеграмм-канал ведомства.

МВД Пожары в Приангарье

Полицейские не только помогают владельцам сгоревших домов и административных зданий эвакуировать имущество, но и оказывают помощь в решении бытовых проблем.

Так, 7 мая в селе Половино-Черемхово сгорели несколько жилых домов и школа. Шесть семей остались без крова. Сотрудники отдела по вопросам миграции в кратчайшие сроки восстановили жителям сгоревшие паспорта. Новые удостоверяющие личность документы были оформлены и выданы в течение суток.

На севере Приангарья инспекторы ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Братское» контролируют выезды из СНТ «Моргудон», пожар в котором уничтожил 35 домов. В целях недопущения краж экипажи ДПС и ППСП патрулируют улицы дачного товарищества.

Во время стихии было эвакуировано около 150 человек. Ситуация осложнялась сильным порывистым ветром. Сотрудниками полиции, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры устанавливаются причины и условия возникновения возгораний. Следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 109 и 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области 11 мая известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели тракториста при тушении лесного пожара в районе Егоровского кладбища.

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