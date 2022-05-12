* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 12 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер заявил, что 250 человек из «оппозиционных сил», бежавших в горы, сдались группировке вместе с оружием. Однако местные источники в Панджшере опровергли слова талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и заявили, что все люди, арестованные радикалами по обвинению в членстве во Фронте сопротивления, являются гражданскими лицами. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Местные источники сообщают, что жители Панджшера были вынуждены покинуть свои дома и бежать в горы после того, как на прошлой неделе вспыхнули боевые действия, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развязали настоящий террор. Собеседники утверждают, что мужчины были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в членстве во Фронте сопротивления, когда пытались вернуться домой. Источники сообщают, что единственная причина их задержания заключается в том, что они «панджшерцы и таджики».

Ряд активистов гражданского общества обвиняет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в развязывании межэтнической войны в Афганистане.

На одной из видеозаписей, размещённых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях во время арестов в Панджшере, один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указывает на задержанных и спрашивает: »Кто эти люди?» Другой талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвечает: »Они панджшерцы».

Абу Бакр Сиддик, представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, недавно отправил видео в Afghanistan International, в котором говорится, что число задержанных превышает 250 человек. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют их в подрыве безопасности в Панджшере и «восстании против Исламского Эмирата».

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид опубликовал в «Твиттере» видео, на котором видно, как группа мужчин из провинции Панджшер задержана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в членстве во Фронте национального сопротивления. Однако местные источники настаивают на том, что задержанные не участвовали в боях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В последние дни в провинциях Панджшер, Баглан и Тахар произошли столкновения между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обе стороны понесли потери.

По мере обострения боевых действий в Панджшере и Андарабе в Панджшер были переброшены дополнительные контингенты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прибыл Хаджи Мали Хан, заместитель министра обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как боевые действия утихли, появились сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивали, задерживали и пытали мирных жителей в районах боёв. Ряд правозащитников заявили, что действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, Баглане и Тахаре являются военными преступлениями.

«Аресты, убийства и пытки мирных жителей при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это правило, а не исключение», — написала Шахрзад Акбар, бывшая глава Афганской независимой комиссии по правам человека.

По словам Акбар, «эту жестокую тактику» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно считать военными преступлениями.

«Согласно международному гуманитарному праву, поощрение, санкционирование или непредотвращение целенаправленных убийств гражданских лиц, внесудебных арестов и пыток подозреваемых должно повлечь юридическую и уголовную ответственность для руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно для руководства сил безопасности движения», — добавила она.

Также Насир Ахмад Фаек, представитель Афганистана в ООН, выразил обеспокоенность «ужасающими сообщениями об убийствах мирных жителей, особенно таджиков, боевиками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, Тахаре и Андарабе». Фаек заявил, что эти убийства являются военными преступлениями и нарушением международного права.