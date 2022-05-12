Казань, , 11:52 — REGNUM За минувший день в Татарии выявили 189 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 193 теста. По информации общероссийского оперативного штаба на 12 мая, в ковид-стационары за сутки доставили 73 человека.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

В Татарии всего зарегистрировано 147 025 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 141 068 пациентов, скончались 1989 человек. За сутки выписали 199 пациентов, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии всего провели 6 291 994 лабораторных исследования на наличие коронавируса.

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