Шебекинский район, Белгородская область, 12 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. С опровержением информации о якобы захвате приграничного села Середа выступила 12 мая мэрия Белгорода.

Фейк

В социальных сетях накануне появилась информация о том, что «ВСУ заняли село, разместились на территории Середнянской начальной школы №2, количество погибших уточняется».

«Ни о каком вторжении украинских военных и речи не идёт. Это подтвердил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями», — подчеркнули в телеграм-канале администрации Белгорода.

В селе есть только одна начальная школа-детский сад.