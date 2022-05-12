Москва, , 12:02 — REGNUM Попытка демонстрации садистского антироссийского мультфильма ученикам алтайской школы является проявлением спящей гидры, которая находится в системе образования России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 12 мая выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Лернейская Гидра. Гравюра

«В данном случае это не абсурд и не незнание, а целенаправленная акция. Как мы видим, в наших школах слишком много людей, которые не являются патриотами России и не достойны быть гражданами нашей страны. К сожалению, такая безалаберность, такой подход, который продемонстрировала алтайская школа, должны быть антипримером для других. На мой взгляд, заместитель директора должна быть привлечена к ответственности. Я не думаю, что ей стоит дальше занимать данную должность, учитывая то, что она исходит лишь из принципов наличия в мультфильме ненормативной лексики», — считает эксперт.

Антон Бредихин также указал на то, что данная ситуация является лакмусовой бумажкой качества образования в России.

«Сельские школы дали очень много видных учёных, талантливых людей. Если человек идёт на работу в школу, то он несёт полную ответственность за учебный процесс. Данный акт — одной из проявлений спящей гидры, которая находится в системе нашего образования. Нужные быстрые, решительные, корректные меры. Нужно понимать, что у детей может остаться психологическая травма», — сказал он.

Также эксперт уверен в необходимости усиления военно-патриотической работы и внедрения казачьей составляющей в образовательный процесс. По его словам, важно сделать выводы из этой ситуации на уровне всей страны.

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