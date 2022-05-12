Луганск, 12 мая 2022, 11:50 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что решение о вхождении республики в состав России может быть принято вместе с народом.
Он отметил, что перед этим на территории ЛНР должны быть завершены боевые действия.
«Безусловно, мы вместе это решим, вместе с народом, — сказал Пасечник. — Хотя свое решение мы приняли еще в мае 2014 года, когда мы все проголосовали за объединение с Российской Федерацией. Но для начала надо освободить свои территории».
По его словам, это первая задача, которая стоит перед республикой.