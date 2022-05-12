Кызыл, 12 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим, действующий в Туве до 15 мая, планируют продлить. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее предложение поступило от министерства лесного хозяйства.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве

По мнению специалистов тувинской лесоохраны, риски лесных пожаров в тайге остаются очень высокими. Число возгораний по сравнению с прошлым годом существенно выросло — 130 против 96.

Лесных пожаров зарегистрировано 19, а их площадь превысил 1,3 тыс. га, что на 80% больше уровня прошлого года. Большинство из них были ликвидированы в первые же сутки.

«Более трёх дней идет борьба с двумя действующими лесными пожарами. Их сложность в том, что оба они — на территории заповедника «Убсунурская котловина», в труднодоступной гористой местности», — добавили в правительстве.