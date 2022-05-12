Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Рэпер Кендрик Ламар поделился с поклонниками фотографией своей семьи. Он опубликовал снимок в личном аккаунте Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кендрик Ламар с семьёй Скриншот поста в Instagram*

На фото Ламар держит свою трёхлетнюю дочь в то время, как его супруга обнимает новорождённого младенца. Для поклонников артиста появление второго ребёнка стало неожиданностью, так как рэпер ранее не рассказывал о том, что его жена беременна.

Добавим, что изображение стало обложкой предстоящего альбома Кендрика Ламара под названием Mr. Morale & The Big Steppers. Релиз пластинки запланирован на 13 мая 2022 года.

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