Ереван, , 11:48 — REGNUM Военнослужащие ВС Армении не стреляли по позициям Азербайджана. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Флаги Армении Harout Arabian

В военном ведомстве отреагировали на обвинения Баку. По данным минобороны Азербайджана, по пограничникам со стороны Армении 11 мая стреляли из оружия разного калибра.

«Данная информация не соответствует действительности. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА», — сообщили в армянском министерстве.

Стоит отметить, что отношения между Ереваном и Баку продолжают оставаться напряжёнными. Стороны заявляют о намерении подписать мирный договор, но в Азербайджане для этого требуют признания «территориальной целостности».

Читайте ранее в этом сюжете: Баку обвинил ВС Армении в новых обстрелах азербайджанских позиций