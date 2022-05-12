Волхов, Ленинградская область, , 11:51 — REGNUM Годовалый ребенок в Ленинградской области отравился наркотиками и впал в кому, после того как погулял с матерью на детской площадке в Волхове, сообщили 12 мая в пресс-службе прокуратуры региона.

Машина реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

Несчастный случай произошел 9 мая в Волховском районе Ленинградкой области. Многодетная мать со своим младшим ребенком гуляла на детской площадке, в какой-то момент малыш заснул и перестал реагировать на ее действия. Испугавшись, женщина вызвала «скорую», которая госпитализировала мальчика в состоянии комы неясного генеза. В больнице анализы показали, что в крови ребенка обнаружены следы растительного наркотического средства.

«В настоящее время жизнь ребёнка вне опасности», — отметили в надзорном ведомстве.

По данному факту следствием начата доследственная проверка, ход которой поставлен прокуратурой на контроль. Как уточнили в СУ СК по Ленобласти, мать и отец малыша направлены на медицинское освидетельствование. Другие двое детей, 12 и 4 лет, изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение.

«Кроме того, в органы профилактики направлены обращения для решения вопроса лишения родительских прав матери», — добавили в ведомстве.

Отметим, что решение по лишению родительских прав матери принимает суд. Как стало известно ИА REGNUM, в квартиру семьи выезжали надзорные органы, которые не установили асоциальный образ жизни семьи. Несовершеннолетние обеспечены одеждой по сезону, кроватями, питанием. Добавим, что ранее мать ребенка привлекалась к административной ответственности за прогулы старшей дочерью школы.