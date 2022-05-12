Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки 11 человек скончались от COVID-19, как основной причины летального исхода. Это на три человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 12 мая сообщили в федеральном штабе.

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После сокращения количества заражений коронавирусом этот показатель вновь возрос. За последние сутки в Северной столице выявили 321 случай заражения коронавирусом, что на 17 случаев больше, чем за 10 мая. Такая статистика не позволяет городу покинуть первое место по количеству заболеваний COVID-19 среди регионов России.

Стоит отметить, что за сутки возросло и количество победивших вирус. Этот показатель достиг отметки в 660 человек, что почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки.

За всё время пандемии в Петербурге обнаружили 1 523 525 случаев заражения коронавирусом. Скончались за этот период от ковида 33 629 больных, а выздоровели 1 485 652 человека.

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