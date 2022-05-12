Сеул, , 11:46 — REGNUM 12 мая члены правительства Южной Кореи в ходе заседания утвердили проект второго с начала года дополнительного бюджета, сообщает KBS.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, бюджет составит 59,4 трлн вон (~$46,15 млрд). Из них 36,4 трлн вон (~$28,3 млрд) будут направлены на поддержку индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, а также реализацию мер по стабилизации потребительских цен.

Известно, что размер второго дополнительного бюджета оказался гораздо больше первого бюджета, принятого при администрации Мун Чжэ Ина.

Напомним, что размер первого дополнительного бюджета составил 16,9 трлн вон (~$13,1 млрд).

13 мая законопроект направят в Национальное сбрание (парламент).

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