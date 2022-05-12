Махачкала, , 11:44 — REGNUM В столице Дагестана сотрудники МВД и ФСБ обнаружили крупную майнинг-ферму. Изъято 1476 аппаратов для выработки криптовалюты. Их стоимость в настоящее время устанавливается, сообщили 12 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Логотип биткоина Isokivi

«Обнаружено незаконное функционирование майнинг-ферм, изъято 1476 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку цифровой валюты», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Как установлено в ходе оперативных мероприятий по выявлению фактов бездоговорного потребления электроэнергии, владельцы майнинг-фермы оказывали платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов, вырабатывающих биткоины.

По факту установления незаконного производства возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Читайте также: В Дагестане обнаружили крупную майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию