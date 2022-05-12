В Махачкале обнаружена крупная майнинг-ферма
Махачкала, 12 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В столице Дагестана сотрудники МВД и ФСБ обнаружили крупную майнинг-ферму. Изъято 1476 аппаратов для выработки криптовалюты. Их стоимость в настоящее время устанавливается, сообщили 12 мая в пресс-службе регионального управления МВД.
Как установлено в ходе оперативных мероприятий по выявлению фактов бездоговорного потребления электроэнергии, владельцы майнинг-фермы оказывали платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов, вырабатывающих биткоины.
По факту установления незаконного производства возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
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