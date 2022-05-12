Чита, 12 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Забайкалье прокурорами пресечены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности при проверках 59 гостиниц и общежитий, 106 учреждений образования и мест организованного отдыха детей, 24 спортивных объектов, 21 медицинского учреждения. Об этом 12 мая в ходе доклада о практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности на объектах, связанных с массовым пребыванием людей сообщил на заседании коллегии и. о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Александр Филиппов, сообщает телеграм-канал забайкальской прокуратуры.

Противопожарная безопасность

По его словам, собственники объектов понуждались, в том числе, к приведению в надлежащее состояние систем пожарной сигнализации, укомплектованию пожарных щитов и внесению конструктивных изменений в здания и сооружения, обучению персонала и руководителей, освобождению путей эвакуации.

Всего на имеющихся в крае 5,5 тыс. объектах, связанных с массовым пребыванием людей, с 2020 года зарегистрировано 14 пожаров, в том числе на опасных производственных объектах в Краснокаменском районе, в Могочинском, Красночикойском и Читинском районах — в местах организованного проживания людей.

С 2021 года прокурорскими проверками охвачено более 400 таких объектов, выявлено свыше 1 тыс. нарушений, для устранения которых внесено 269 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 146 и 94 лиц соответственно, в суды направлено 88 заявлений, объявлено 189 предостережений о недопустимости нарушений закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2022 г. в 20:35 местному времени в Могоче произошло возгорание одноэтажного кирпичного жилого дома (общежития), поставленного на баланс администрации городского поселения «Могочинское» в 2014 г., в котором было зарегистрировано четверо граждан.

При тушении пожара обнаружены тела трех человек — двух мужчин и женщины,

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