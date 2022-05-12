Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Лучшей в мире валютой с начала 2022 года стал российский рубль, который смог опередить в рейтинге бразильский реал. Об этом 12 мая сообщает агентство Bloomberg.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Введенные Россией меры по контролю за движением капитала превратили рубль в лучшую мировую валюту этого года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с начала текущего года рубль вырос на 11% по отношению к американскому доллару, что больше, чем у бразильского реала, подросшего по отношению к валюте США на 9%.

«Таким образом рубль стал лидером среди 31 основной валюты, отслеживаемой агентством Bloomberg», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что такое укрепление рубля произошло на фоне ряда предпринятых правительством РФ мер: введения контроля за движением капитала и обязательной продажи экспортерами иностранной валюты, а также перевода российского экспорта в рубли.

При этом некоторые эксперты заявили агентству, что они не уверены в достоверности укрепления рубля и в соответствии его биржевой и реальной стоимости.

В то же время, указывается, что укрепление рубля на фоне проведения специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины является примечательным, так как другие, пытавшиеся контролировать движение капиталов страны, не сумели добиться подобных результатов.

«Так, турецкая лира и аргентинское песо все еще не могут оправиться после падения», — поясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что антироссийские санкции являются причиной сбоев в поставках продовольствия.