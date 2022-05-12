Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Канашском районе Чувашии дорога протяжённость 1,368 км будет отремонтирована за 50,3 млн рублей. Соответствующая информация о заключённом контракте опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Государственный контракт заключён между казённым учреждением «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное минтрансу учреждение) и обществом «Дортех» (г. Чебоксары). Речь идёт о реконструкции дороги в деревне Малые Бикшихи по улице Канашская в Канашском районе: это двухполосная дорога с шириной проезжей части в шесть метров, протяжённость составляет 1,368 км.

«Продолжительность строительства составляет 5 месяцев, в том числе: начало строительства — 1 июля 2022 года, окончание строительства — 20 ноября 2022 года», — отмечается в документе.

Закупка проводилась у единственного поставщика. Цена контракта составляет50 347 700 рублей. Из них49 844 223 рубля выделяется из федерального бюджета, 503 447 рублей — из республиканской казны Чувашии.

Контактом предусмотрена выплата аванса подрядчику в размере 50%, то есть25 173 850 рублей.