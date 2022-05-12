Чебоксары, 12 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии дорога протяжённость 1,368 км будет отремонтирована за 50,3 млн рублей. Соответствующая информация о заключённом контракте опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Государственный контракт заключён между казённым учреждением «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное минтрансу учреждение) и обществом «Дортех» (г. Чебоксары). Речь идёт о реконструкции дороги в деревне Малые Бикшихи по улице Канашская в Канашском районе: это двухполосная дорога с шириной проезжей части в шесть метров, протяжённость составляет 1,368 км.

«Продолжительность строительства составляет 5 месяцев, в том числе: начало строительства — 1 июля 2022 года, окончание строительства — 20 ноября 2022 года», — отмечается в документе.

Закупка проводилась у единственного поставщика. Цена контракта составляет 50 347 700 рублей. Из них 49 844 223 рубля выделяется из федерального бюджета, 503 447 рублей — из республиканской казны Чувашии.

Контактом предусмотрена выплата аванса подрядчику в размере 50%, то есть 25 173 850 рублей.