Джакарта, , 11:41 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан введет в должность пятерых исполняющих обязанности губернаторов пяти провинций, срок полномочий региональных глав которых скоро завершится, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Инаугурация состоится в четверг, 12 мая.

Пять исполняющих обязанности губернаторов будут приведены к присяге министром внутренних дел Индонезии, так как глава государства отправился с визитом в США.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что президент Джоко Видодо не встретится с высокопоставленными официальными лицами США.

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